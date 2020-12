Zehn Jahre nach Kriegsende startete vor 65 Jahren - genau am 21. Dezember 1955 - in Wien der Spielfilm „Sissi“ über die österreichische Kaiserin Elisabeth in den Kinos. Das Werk trat einen Siegeszug an, aus dessen Vehemenz sich Hauptdarstellerin Romy Schneider später mühsam befreien musste. Heute gehört die Kitschtrilogie zum Standardrepertoire der Weihnachtsfeiertage. So zeigt ORF 2 am 25. und 26. Dezember die Reihe.