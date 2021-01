Bei all den Gedanken an Maske und Abstand sollte man vor allem eins nicht vergessen: Die Sonnencreme! Denn in alpinen Höhen ist die Sonneneinstrahlung besonders hoch. Generell gilt: Je höher die Berge, desto höher die Sonnenintensität und desto höher sollte auch der Lichtschutzfaktor der Sonnencreme sein. Daher ist auch beim Skifahren ein hoher Sonnenschutz besonders wichtig. Welche Cremes die besten Begleiter für die Piste sind, erfahren Sie hier.