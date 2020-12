Nehammer: 2800 Personen von Einreise abgehalten

Der Innenminister sprach von einem strengen Einreiseregime nach Österreich. „Einreisende müssen ihre Daten bekannt geben, diese werden in weiterer Folge von der Bezirksverwaltungsbehörde kontrolliert oder die Polizei übernimmt das“, sagte Nehammer. Auch am Flughafen gebe es keine Ausnahmen, vor allem bei den ankommenden Maschinen aus Großbritannien. Die Passagiere müssten sich umgehend in eine zehntägige Quarantäne begeben und könnten sich erst am fünften Tag freitesten. „Wir haben bisher 2800 Personen davon abgehalten nach Österreich einzureisen, weil sie dazu keine Berechtigung hatten“, so Nehammer.