Bisher blieb Europa von Pandemien weitgehend verschont. Heuer aber kam Corona, die Gefahr wurde greifbar. Doch nur weil hierzulande so manche andere Krankheiten aus dem Blick und in Vergessenheit geraten sind, heißt das nicht, dass es sie nicht gibt: Sie wüten andernorts nach wie vor und bedrohen Menschenleben. Was bedeutet der zusätzliche Ausbruch von Corona für die Arbeit in den Krisenländern? Darüber spricht die Geschäftsführerin von Ärzte ohne Grenzen, Laura Leyser, mit Moderator Gerhard Koller im krone.tv-Talk - siehe Video oben.