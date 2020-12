Wie Netflix bestätigte, spielt die deutsch-türkische Jungschauspielerin Devrim Lingnau in der Serie „The Empress“ die bayerische Adelige, die so unvergesslich von Romy Schneider dargestellt wurde. Zuschauer kennen die 22-jährige Devrim Lingnau unter anderem aus dem Kinodrama „Auerhaus“ (2019) und Gastauftritten in Krimireihen wie „Unter Verdacht“ oder „Der Kriminalist“. Sie wurde als Tochter eines türkischen Vaters und einer deutschen Mutter in Mannheim geboren und ist zweisprachig aufgewachsen.