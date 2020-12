Kapazitäten in Wörgl und Telfs erweitert

Aufgrund des großen Andrangs sollen die Kapazitäten an den Standorten Wörgl und Telfs erweitert werden: In Wörgl wird ab morgen, Dienstag, direkt neben dem Antigen-Testbus auch in einem Zelt der Feuerwehr abgestrichen. In Telfs steht ab Dienstag bis inklusive 24. Dezember statt dem Antigen-Testbus der Rathaussaal für eine Abnahme von Antigen-Tests zur Verfügung. Nach dem 24. Dezember werde das Testangebot in der Marktgemeinde wieder über einen Antigen-Testbus abgedeckt.