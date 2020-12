„Es ist wahr, ich hatte eine schreckliche Zeit im Sommer, obwohl es vorher angefangen hat“, so Messi in einem Trailer des Interviews, welches am 25. Dezember in kompletter Länge ausgestrahlt wird. „Was ich vor dem Sommer durchgemacht habe, mit dem Ende der Saison und den ganzen Transfer-Gerüchten … Das hat sich dann ein wenig auf den Beginn der Saison übertragen“, versucht der Superstar den ganzen Wechsel-Wirbel zu erklären.