Nur massive Tür verhinderte Blutbad in Synagoge

B. hatte versucht, am 9. Oktober 2019 am jüdischen Feiertag Jom Kippur bewaffnet in die Synagoge in Halle einzudringen und die dort versammelten 51 Menschen zu töten. Als das misslang - er scheiterte an der massiven Tür -, erschoss der 28-Jährige auf offener Straße eine zufällig vorbeilaufende Passantin und einen jungen Mann in einem Dönerimbiss. Der Mord an der Passantin Jana L. und dem 20 Jahre alten Lehrling Kevin S. sorgte weltweit für Entsetzen. Auf der anschließenden Flucht verletzte der 28-Jährige weitere Menschen.