„Das hilft auf jeden Fall sehr, damit ich das beste Weihnachten erlebe, das man unter diesen Umständen haben kann“, sagte Hamilton zu der Auszeichnung. In seiner Dankesrede verneigte sich der Mercedes-Fahrer auch vor den vielen Helfern, die in der Corona-Krise in vorderster Linie gegen die Folgen der Pandemie kämpfen.