Einen „Salto Nullo“ an Ergebnissen mussten etwa die österreichischen Top-Ringer hinlegen, sie blieben nach dem allgemeinen wochenlangen Frühjahres-Lockdown und nach der Absage der Bundesliga national wie international ohne Wettkämpfe. Wie in allen Kontaktsportarten hatten sie es schwer, im Rhythmus zu bleiben. Mit „Abstand halten“ als Devise ging weder in Freistil noch in griechisch-römisch etwas. Ähnlich erging es den Karateka, deren Sportart in Japan ihre Olympia-Premiere geben soll.