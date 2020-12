Kostenlose Corona-Tests in Kärnten

Ähnliche Angebote in Kärnten gibt es vorerst nur in Villach - hier können sich allerdings nur Villacherinnen und Villacher testen lassen. Das Land steht derzeit in Gesprächen mit den Gemeinden, womöglich öffnen vor den Feiertagen noch zwei weitere kostenlose Teststationen in Unter- und Oberkärnten.