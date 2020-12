Hattest du anfangs, wo noch keiner wusste, was hier überhaupt geschieht, als Künstler echte Existenzsorgen?

Zum Glück nicht. Ich hatte 2020 keine Tour geplant und vom Timing her großes Glück, denn viele Kollegen mussten ihre Konzerte schon x-mal verschieben. Ich sitze jetzt hier und führe ein Interview mit dir - viele Kleinunterhalter, die auf Hochzeiten oder in Clubs spielen, haben dieses Glück nicht. Die haben Riesenprobleme, dagegen sind meine sehr okay. Ich bin ein hoffnungsvoller Mensch und hatte in meinem Leben oft schwierige Situationen, aber es ging immer weiter. Das ist auch jetzt der Fall. Aber zurück zum Kölner Dom - zehn Tage vor Ostern bekam ich von denen einen Anruf und dort gehen normalerweise täglich 30.000 Leute rein und raus. Quasi ein Stadion voll und da war das plötzlich Ding leer. Ich sollte die Fragen, Ängste und Sorgen der Zeit über Musik zum Ausdruck bringen - eben nicht als Gottesdienst. Ich gab schon in Gefängnissen Konzerte und spielte auch Autokino-Shows, aber dieses Erlebnis war ein absolutes Highlight. Das ist sicher in den Top-3 in den Erfahrungen, die mich in der Musik am meisten berührt haben. Das hatte auch spirituelle Dimensionen, die sehr tief gingen. Wir haben mit MoTrip zweimal bis 4 Uhr nachts gedreht und mit Social Distancing überlegt, wie wir da performen. Er hat den Text in nur vier Tagen geschrieben. Kein Publikum, keine Band, nur die Gitarre und die Beatbox. Die Metalsängerin Jennifer Haben war dann auch am Dach vom Kölner Dom, während ich unten in der Krypta war. Der Kölner Dompropst hat die Türen geöffnet. Er hat mir gesagt, die Kölner hätten drei Säulen: den Karneval, den 1. FC Köln und den Dom. (lacht) Und wenn die Leute nicht zum Dom können, muss der Dom zu den Leuten. Es war eine große Ehre, dass er an mich gedacht hat und nicht an einen Klassikkünstler oder einen Knabenchor.