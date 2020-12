VKI und Magenta gehen in Berufung

Der VKI kündigte daher an, gegen das Urteil in Berufung zu gehen. Gleiches gilt für Magenta, vertritt der Mobilfunkanbieter laut Unternehmenssprecher doch in einigen Punkten „eine andere Rechtsansicht“. So wies Magenta darauf hin, dass es die vom VKI monierten Tarife schon seit Frühjahr 2019 nicht mehr gebe. „Das waren die Einführungstarife. Diese wurden automatisch zu 5G-Tarifen“, hieß es. Mittlerweile gebe es auf 30 bis 35 Prozent der Fläche Österreichs das schnelle Netz 5G.