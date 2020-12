Im obersteirischen Altaussee im Bezirk Liezen war am Montag in der Früh ein leichtes Erdbeben spürbar, wie der Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mitteilte. Der Erdstoß wies eine Magnitude von 2,2 auf. Die ZAMG erwartet bei dieser geringen Stärke keine Schäden an Gebäuden.