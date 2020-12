Ivanov sei ein „extrem guter Spieler und ein extrem fauler Trainierer“ gewesen. Schöttel, in den glorreichen 90ern Ivanovs Kompagnon in der Rapid-Verteidigung, habe „selten so einen guten Verteidiger im Eins gegen Eins und mit so einer Grundschnelligkeit gesehen“. Andereseits habe „er dann aber viele Dinge selbst entschieden“. So sei er „halt bei Eckbällen ewig nicht zurückgekommen. Er hat uns von vorne gewinkt und gemeint: ‘Ihr macht das so.‘“