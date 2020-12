Allerdings dürfte ein etwaiges neues Angebot an den 28-jährigen ÖFB-Star nicht viel besser werden. „Das Angebot, das ihm auf dem Tisch gelegt wurde, war extrem honorig und wertgeschätzt“, so Rummenigge „Wir haben viele Schritte gemacht, speziell auf seinen Berater und seinen Vater, die ja immer die Gespräche geführt haben. Der FC Bayern hat wirklich alles in die Waagschale gelegt, was möglich war.“