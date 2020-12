Wie der Vater, so der Sohn: Nach Gerald Kainz vom gleichnamigen Musikfachgeschäft in Wolfsberg legte nun auch sein Sohn Christian die Meisterprüfung in der Blechblasinstrumenten-Erzeugung ab. Das Meisterstück fertigte der 29-jährige Lavanttaler natürlich von Grund auf in der familieneigenen Werkstätte