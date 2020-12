Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind am Automobilmarkt stark spürbar. Nikolaus Szlavik, Geschäftsführer von PIA Automation Austria: „Bei der Vergabe von Neuaufträgen zeigten unsere Kunden eine gewisse Zurückhaltung. In dieser Phase der Unsicherheit haben wir alles getan, um unsere Produktion am Laufen zu halten und um alle Informationen für eine erfolgreiche Projektakquisition zu sammeln“ .