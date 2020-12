Sprach- und Videotelefonate sind in WhatsApp bislang nur über die Smartphone-Apps des zu Facebook gehörenden Messenger-Dienstes möglich. Wer diesen dagegen am Desktop bzw. im Browser nutzt, hat das Nachsehen. Doch das könnte sich schon bald ändern und WhatsApp damit in direkte Konkurrenz zu Videokonferenzlösungen wie Zoom treten.