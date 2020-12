Unsere ÖSV-Girls mussten am Sonntag im Super-G in Val d’Isere die ärgste Schlappe seit 1997 hinnehmen. Die Enttäuschung ist auch bei Ex-Ski-Ass Michaela Dorfmeister riesengroß. „Das darf nicht sein“, schreibt sie in ihrer „Krone“-Kolumne.