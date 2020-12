Laut „Berliner Morgenpost“ dürfte ein schwacher Akku in Kombination mit einer Windböe dafür gesorgt haben, dass die Drohne in den Glockenturm, ein Neubau mit moderner Fassade neben der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, krachte und sich dort in rund 37 Metern Höhe verkeilte.