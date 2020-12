Am Sonntagabend rückte das sportliche Geschehen in der französischen Ligue 1 völlig in den Hintergrund. Wie krone.at berichtete, kippte eine mobile Beleuchtungsanlage beim Spiel zwischen dem FC Lorient und Stade Rennes (0:3) auf den Platz und traf einen Stadionmitarbeiter. Der Greenkeeper und Familienvater erlag seinen Verletzungen.