Bei der vorweihnachtlichen Renn-Runde in Norditalien erhielten Österreichs Ski-Herren bislang keinerlei Geschenke. Nach dem Speed-Frust in Gröden gab’s gestern im Riesentorlauf auf der Gran Risa zumindest einen Lichtblick. Und jetzt soll in zwei Slaloms in Alta Badia und Madonna so richtig das Christkind kommen.