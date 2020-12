Maskenpflicht in Kötschach-Mauthen

In Kötschach-Mauthen ist der Bereich der B110 zwischen Schuhhaus Sorger und der Pfarrkirche Kötschach betroffen. „Die anderen Bezirke haben bisher noch keine Verordnungen für eine Maskenpflicht an öffentlichen Plätzen ausgearbeitet“, sagt Landessprecher Gerd Kurath.