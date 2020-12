150 Millionen auch vom Land

„Ich habe die konkrete Forderung für dieses Gemeindepaket bei der kürzlich stattgefundenen Landesfinanzreferentenkonferenz eingebracht. Es freut mich sehr, dass der Bund diese Mittel nun zur Verfügung stellt.“ Tirols Gemeindereferent Johannes Tratter bläst ins selbe Horn: „Neben der Unterstützung des Bundes haben wir auch seitens des Landes ein Förderungspaket für Tirols Gemeinden für das Jahr 2020 und 2021 in Höhe von 150 Millionen Euro geschnürt. Dies ist ein ganz klares Signal an Tirols Gemeinden, dass wir sie in dieser so schwierigen Zeit nicht allein lassen, sondern im Gegenteil immer an ihrer Seite stehen“, so LR Tratter.