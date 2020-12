Vor Weihnachten richtet sich der Fokus wieder auf die katastrophalen Zustände in den griechischen Flüchtlingslagern. Helfer und hohe Kirchenvertreter fordern die Aufnahme von Migranten, die ÖVP will sich in dieser Frage jedoch keinen Zentimeter bewegen und stattdessen die Hilfe vor Ort verstärken.