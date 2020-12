Katschberg will am Montag entscheiden

Die Seilbahner hielten sich am Sonntag bedeckt. „Wir warten den Montag ab und entscheiden dann“, berichtet Katschberg-Chef Josef Bogensperger. Franz Schafflinger, Vorstand der Gasteiner Bergbahnen, will aufsperren, unabhängig vom Ausgang der FFP2-Debatte – außer, es gibt neue, unerwartete Vorgaben. Aber: „Es ist eine Ungleichbehandlung. Wir sind im öffentlichen Verkehr die einzigen, die die Pflicht trifft.“