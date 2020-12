Neu ist auch eine FFP2-Maskenpflicht in den Seilbahnen. Das sei aber „wenig praktikabel“, heißt es aus Salzburg. Dort ist der Start zu Weihnachten nun gar nicht mehr so sicher. Einige Liftbetreiber sehen sich außerstand, die strikten Verordnungsvorgaben so schnell umzusetzen. Zudem gebe es in keinem anderen Verkehrsmittel eine FFP2-Maskenpflicht. „Nicht einmal in U-Bahnen oder Taxis. In den gut belüfteten Gondeln mit kurzer Fahrzeit soll das allerdings schon gelten“, beklagt Branchen-Sprecher Erich Egger in der „Salzburg Krone“.