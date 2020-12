Corona-Landeverbot. Das ist kalt-warm: Da darf man in Österreich am Sonntag zunächst ein klein wenig aufatmen, weil die 24-Stunden-Neuinfektionszahlen endlich einmal unter 2000 liegen - 1645 wurden am Sonntag gemeldet. Doch gleichzeitig kommen aus Großbritannien alarmierende Nachrichten, die auch gleich Auswirkungen auf so manches Weihnachtsfest bei uns haben werden, weil Österreich und zahlreiche weitere Länder ein Landeverbot für Flüge aus Großbritannien verhängt und damit so manche, die zu Weihnachten aus oder über Großbritannien zu ihrer Familie nach Österreich heim wollten, an der Einreise gehindert werden. Doch was steckt hinter dem Corona-Landeverbot? In Großbritannien breitet sich eine neue Virus-Variante rasch aus, die erheblich ansteckender ist als die bisher bekannte. Das haben wir gerade noch gebraucht. Einzig beruhigender Aspekt rund um diese Mutation: Wenigstens soll, laut ersten Erkenntnissen, die neue Variante keine schwereren Krankheitsverläufe auslösen. Man wird ja längst genügsam angesichts der vielen Schreckensbotschaften, mit denen wir rund um Corona konfrontiert sind.