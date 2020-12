Wie jedes Jahr möchten die engsten Freunde der Winters am 24. Dezember kurz am Abend auf ein Glas Sekt zum Anstoßen vorbeikommen. Aber ist das überhaupt erlaubt?

Ja, sofern die Kontaktbeschränkungen eingehalten werden. Diese besagen am 24. und 25. Dezember: Maximal zehn Personen sind zulässig, egal, aus wie vielen Haushalten. Auch gelten an beiden Feiertagen die Ausgangsbeschränkungen zwischen 20 und 6 Uhr nicht.