Der heutige Salzburg-Termin bei Verkehrsministerin Leonore Gewessler ist für den Ausbau der Öffi-Infrastruktur ein entscheidender.Verträge für rund 90 Millionen Euro an Bundesmitteln sollen unterschrieben werden. Der Ausbau und die Verlängerung der Salzburger sowie der Pinzgauer Lokalbahn werden so gesichert. Bisher gab es mit dem „Letter of Intent“ nur eine Absichtserklärung.