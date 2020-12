Rieser noch nicht bereit

Österreichs letzter Abfahrtsweltmeister (2003 in St. Moritz) will aber auch speziell den Salzburger Nachwuchshoffnungen auf die Beine schauen. Wobei einer gerne gefahren wäre, aber leider noch nicht fit ist: Stefan Rieser vom WSV Dorfgastein, im März Junioren-Weltmeister in dieser Disziplin, ist nach seiner Schiebeinkopfprellung in der Saison-Vorbereitung noch nicht bereit für einen Renneinsatz.