Von einem Altar aus Schnee und Eis sendeten wir auch am vierten Adventsonntag weihnachtliche Gedanken hinaus in die Welt. Mit Seelsorger Roland Stadler, „Krone“-Redakteur Hannes Wallner sowie Alfred und Marlene Peitler ging es auf die Berger Alm, die hoch über Spittal liegt, wo wir eine Videobotschaft aufzeichneten, die auf krone.at/kaernten zu sehen ist. „Kärntner Krone“, Bergrettung und Kirche freuen sich, wenn wir 2021 wieder gemeinsam bei den Adventwanderungen in die Berge dürfen.