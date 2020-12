Es war noch im Mutterleib, als in Liams kleinem Herzen zwei Löcher entdeckt wurden. „Man hat mir erklärt, dass er nach der Geburt operiert werden muss - ich hatte also Zeit, mich darauf einzustellen“, sagt Julia (31) aus dem Bezirk Grieskirchen. Was darüber hinaus für den Sohn an furchtbaren Diagnosen folgen sollte, darauf war sie aber nicht vorbereitet.