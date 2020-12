Österreich erlässt Landeverbot

Die Niederlande sagten Flüge von und nach Großbritannien ab, auch Belgien schließt für mindestens 24 Stunden seine Grenzen zu Großbritannien. Das betrifft auch den Eurostar-Zug durch den Tunnel unter dem Ärmelkanal. Die italienische Regierung will die Flugverbindungen mit Großbritannien wegen der Corona-Lage in England aussetzen, Österreich kündigte ebenfalls ein Landeverbot an. Eine entsprechende Verordnung sei in Ausarbeitung, erklärte das Gesundheitsministerium am Sonntag. Auch die britischen Landesteile Wales und Schottland verschärften die Restriktionen.