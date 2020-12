Ländlicher Raum bevorzugt

Ursprünglich hatte es geheißen, dass bei der Auswahl der Standorte die Stärkung des ländlichen Raumes zu beachten sei. „Dass diese Überlegungen durchaus Berücksichtigung finden, ist an der Bildungsregion Steyr-Kirchdorf ersichtlich. Deren Zentrale befindet sich in Adlwang“, so Faßmann.