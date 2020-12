Borgognoni, der im Jänner seinen 91. Geburtstag gefeiert hätte und an mehreren Krankheiten litt, erlag am vergangenen Dienstag einer Covid-19-Erkrankung. Er hatte sich im Krankenhaus mit dem Coronavirus infiziert. Lorenzos Frau starb nur zwölf Stunden später in einer anderen Klinik, in der sie wegen Alzheimer behandelt wurde.