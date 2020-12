Schneefallgrenze bei 1500 Metern

„Bis zum Mittwoch bleibt es sehr mild. Die Temperaturen können bis zu 13 Grad erreichen. Außerdem wird es zumindest am Dienstag überall regnen“, prognostiziert ZAMG-Meteorologe Alexander Ohms. Doch wie sieht es am 24. Dezember aus? Glaubt man den Experten, ist eines klar: Schnee wird es definitiv keinen geben. Viele eher werden graue Wolken, Wind und Regen an der Tagesordnung stehen. Die Schneefallgrenze soll bei 1500 Metern liegen.