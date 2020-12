Loyalität und Vertrauen

Von 100 Entscheidungen fallen 98 in der Palmers-Geschäftsführung einstimmig. „Wir ergänzen uns gut. Luca bringt Struktur und Organisation rein - und ich bin die Rampensau“, lächelt Tino. Auf was es in der Branche ankommt, bekamen die Brüder schon von ihren Großeltern, die in Graz das Modehaus Knilli führten, eingebläut. „Loyalität und Vertrauen sind das Wichtigste - nicht nur in Krisenzeiten.“