Länger gedulden musste sich Inter. Achraf Hakimi brachte die Mannschaft von Antonio Conte sechs Minuten nach der Pause in Front, zwanzig Minuten vor Schluss erhöhte Romelu Lukaku per Hands-Elfmeter auf 2:0. Der Anschlusstreffer des Außenseiters fiel in der letzten Minute der Nachspielzeit. Dritter hinter dem Mailänder Duo ist Juventus Turin mit einem Rückstand von vier Zählern auf Platz eins. „Juve“ hatte bereits am Samstag bei Parma Calcio mit 4:0 gewonnen.