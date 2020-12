Malerisch über dem Londoner Stadtbezirk Haringey, auf dessen Cemetery unter anderem Karl Marx begraben liegt, thront der Ally Pally, wie Eingeborene den Alexandra Palace zu nennen pflegen. Dort kommt es am Neujahrstag zum Showdown zwischen Snakebite und Mighty Mike, wohinter sich der aus der Region West Lothian am Firth of Forth stammende Peter Wright und der in Boxtel an der Dommel gebürtige Michael van Gerwen verbergen. Im Finale um die Darts-Weltmeisterschaft kann der Kaledonier am Ende die Oberhand behalten und so den ersten WM-Titel 2020 in die Partnerregion des Hochsauerlandkreises bringen. Das frühe Ausscheiden der österreichischen Teilnehmer Mensur Suljovic (The Gentle) Zoran Lerchbacher (The Hypercane) und Rowby-John Rodriguez (Little John) führt bei der Austrian Darts Federation im 18. Bezirk zu kollektivem Raunzen. Noch 206 Tage bis zur Eröffnung der Olympischen Sommerspiele.