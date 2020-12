Das Schenken und Beschenktwerden ist schon so alt wie die Menschheit selbst. Weihnachten steht nun vor der Tür - und wie sieht das ideale Weihnachtsgeschenk eigentlich aus? Laut Forschung ist das perfekte Geschenk etwas, das jemand unbedingt haben will, aber ein schlechtes Gewissen verursacht, wenn man es selbst kauft. Ich habe heute für Sie drei wirkungsvolle Tipps, wie Sie am 24. Dezember sicher das Richtige schenken werden.