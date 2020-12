Am Mittwoch stellt sich in vielen Regionen zeitweise sonniges und freundliches Wetter ein. Meist bleibt es trocken, es ziehen aber auch ein paar Wolkenfelder von Westen her durch. Erst ab dem späten Nachmittag beginnt es mit der nächsten Störungszone nördlich der Donau sowie in Vorarlberg wieder zu regnen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Süd bis Südwest. Frühtemperaturen je nach Wind minus zwei bis plus neun Grad, inneralpin stellenweise auch kälter, Tageshöchsttemperaturen sechs bis 15 Grad.