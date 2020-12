Ich würde uns nicht als Gewinner bezeichnen. Natürlich ist uns die Arbeit nicht ausgegangen - im Gegenteil. Jedoch haben wir auch unzählige Stunden gemacht, die wir unseren Kunden gar nicht verrechnen können. Speziell in Sachen Kurzarbeit war das der Fall. In anderen Bereichen war der Aufwand des Steuerberaters mitunter größer als der Zuschuss, den man vom Staat bekommen hat. Verständnis und Wertschätzung für unseren Beruf sind allerdings gestiegen. Und unsere Mitarbeiter haben bei der Umsetzung der vielen Unterstützungsmaßnahmen - neben dem laufenden Alltagsgeschäft - nahezu Unmenschliches geleistet, vieles abgeklärt, abgewogen, sich Tag für Tag in neue Materien eingearbeitet, mit Behörden kommuniziert und den Mandanten in dieser herausfordernden Zeit Mut zugesprochen. Wenn man so möchte, sind sie ebenfalls Helden der Krise.