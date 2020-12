Vor der Weihnachtsfeier mit der Familie noch schnell zum Corona-Test - dieser Aufforderung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kommen aktuell zahlreiche Österreicherinnen und Österreicher nach. In Wien werden die Coronavirus-Teststraßen vor den Feiertagen eifrig genutzt: Beim Austria Center Vienna (ACV) hat das am Sonntag dazu geführt, dass man bei der Anreise mit dem Auto teils massive Verzögerungen in Kauf nehmen musste. In Oberösterreich werden wegen der starken Nachfrage nun drei zusätzliche Teststation eingerichtet. Egal, wo man testen geht - eine vorherige Online-Anmeldung wird auf jeden Fall empfohlen.