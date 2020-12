Simon Eder hat im abschließenden Massenstart-Bewerb der Biathleten in Hochfilzen seine Hochform am Schießstand unter Beweis gestellt, dem hohen Tempo in der Loipe aber Tribut gezollt. Als Elfter hatte der 37-jährige Salzburger trotz fehlerfreier Schießleistung 37,9 Sekunden Rückstand auf Sieger Arnd Peiffer, der für den ersten deutschen Sieg in diesem Winter sorgte. Bei den Frauen jubelte Lisa Hauser nach Platz acht über ihr bestes Saisonergebnis.