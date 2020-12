Alle Jahre wieder stellen die Österreicher einen neuen Spendenrekord auf. Im vergangenen Jahr wurden hierzulande rund 725 Millionen Euro gespendet. Und auch für das aktuelle Krisenjahr erwartet der "Fundraising Verband Austria" mit rund 750 Millionen Euro einen neuerlichen Rekordwert. "In der Krise hat die Bevölkerung nicht nur große Disziplin bewiesen, sondern auch neue Maßstäbe in Sachen Solidarität gesetzt. Diese Entwicklung zeigt sich einerseits in der stark gestiegenen Bereitschaft, sich freiwillig zu engagieren. Anderseits hat aber auch die Spendenfreudigkeit zugenommen", sagt Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Dachverbands der heimischen Spendenorganisationen. Zum Glück, denn aufgrund von Corona konnten Non-Profit-Organisationen (NPO) nur sehr eingeschränkt Charity-Events und Bargeldsammlungen durchführen, was zu starken Einbußen führte.