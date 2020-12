Hochkarätige musikalische Unterhaltung

Die Proben mit Daniela Fally und Andreas Schager gemeinsam mit den Musikern der Gardemusik fanden bereits in den Räumlichkeiten der Gardemusik in der Wiener Maria Theresien-Kaserne statt. „Ich freue mich schon sehr, gemeinsam mit unseren Gästen am 22. Dezember die Leistungen unserer Soldaten im In- und Ausland besonders zu würdigen, und unsere Weihnachtswünsche zu ihnen in die Einsatzräume und in alle Welt zu senden“, erklärte dazu Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Die Ministerin wollte vergangenen Donnerstag selber das Kontingent in Bosnien besuchen, musste aber wegen des schlechten Wetters umkehren.