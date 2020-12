Diesen „Stunt“ wird ein 18-Jähriger wohl nicht so schnell vergessen. Direkt vor der Polizeidienststelle in Kramsach machte er am Freitagabend einen „Wheelie“. Der Bursche kam jedoch zu Sturz. Wie sich herausstellte, war das Motorrad nicht für den Verkehr zugelassen und der 18-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins.