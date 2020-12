Fest steht: Der 17-jährige Demir ist in der Offensive vielseitig einsetzbar und hat in dieser Saison bisher zehn Bundesliga- und vier Europa-League-Spiele für Rapid absolviert und dabei ein Tor geschossen. Dazu hat der Wiener trotz seines jungen Alters bereits drei Partien für das österreichische U21-Nationalteam absolviert. Er gilt als großes Talent. Was vermutlich auch Christoph Freund nicht entgangen ist.